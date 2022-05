Energia: Sánchez, il tetto al prezzo del gas sarà di 40 euro Il premier spagnolo: domani l'ok alla misura

(ANSA) - MADRID, 12 MAG - Il governo spagnolo approverà domani, in un Consiglio dei ministri straordinario, il tetto al prezzo del gas per il quale ha avuto l'autorizzazione di Bruxelles, fissandolo a 40 euro al megawattora: lo ha anticipato il premier, Pedro Sánchez. "Ridurremo così le bollette che pagano famiglie e le imprese", ha affermato durante un evento sugli aiuti europei per la ripresa economica post-Covid.



Sanchez ha affermato che, con questo tetto al prezzo, il gas costerà al massimo circa "la metà" di quanto costa attualmente.



Una misura simile, ha aggiunto, sarà approvata anche in Portogallo, l'altro Paese europeo beneficiario del riconoscimento da parte di Bruxelles dell' "eccezionalità iberica" per quanto riguarda il funzionamento del mercato energetico. (ANSA).