Mo: visita Cavusoglu, incontri in Israele e Cisgiordania

TEL AVIV - Il ministro degli Esteri della Turchia Mevlut Cavusoglu è arrivato in Israele per un viaggio di 2 giorni nella regione. Quella di Cavusoglu è la prima visita di un alto rappresentante turco in Israele da oltre un decennio. Primo appuntamento di Cavusoglu sarà a Ramallah, capitale amministrativa della Cisgiordania, per un incontro con la controparte palestinese Riyad al-Maliki e il presidente Abu Mazen. Mercoledì il ministro di Ankara vedrà a Gerusalemme il ministro degli Esteri Yair Lapid e quello del Turismo Yoel Razvozov. Ci sarà anche un passaggio allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto. E' attesa poi una sua visita sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei) nella Città Vecchia di Gerusalemme.



Secondo i media, Cavusoglu dovrebbe discutere con le controparti israeliane il ripristino dei rispettivi ambasciatori sia a Tel Aviv sia ad Ankara e anche la possibilità che un gasdotto turco-israeliano possa portare gas naturale in Europa.