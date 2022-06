Fonti, Bosnia non riceverà status Paese candidato all'Ue Paese balcanico ha raggiunto 'solo 2 condizioni' disposte da Ue

(ANSAmed) - BRUXELLES, 22 GIU - Il Consiglio europeo non riconoscerà alla Bosnia lo status di Paese candidato all'Unione Europea. Lo si apprende da fonti diplomatiche qualificate.



Al di là delle "manifestazioni di simpatia" tra i 27 membri per il percorso intrapreso dal piccolo Paese balcanico, molti Stati membri hanno sottolineato come solo "due condizioni" tra quelle disposte dalla Commissione per raggiungere il traguardo siano state raggiunte dalla Bosnia.(ANSAmed).