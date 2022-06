Erdogan, Svezia ha promesso estradizione 73 terroristi Dopo accordo con cui Ankara ha sostenuto candidatura Nato

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 GIU - "La Svezia ci ha promesso che 73 terroristi verranno estradati in Turchia". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo il vertice Nato di Madrid durante una conferenza stampa.



"Ci aspettiamo che i nostri alleati prendano in considerazione le nostre preoccupazioni non solo a livello retorico ma anche nei fatti", ha affermato Erdogan a proposito del memorandum tra Ankara, Helsinki e Stoccolma con cui la Turchia ha tolto il suo veto alla candidatura dei Paesi Scandinavi per entrare nell'Alleanza atlantica in cambio di un distanziamento da gruppi ritenuti terroristi dal governo turco.



"Seguiremo attentamente se queste dichiarazioni verranno mantenute o meno", ha aggiunto Erdogan definendo il memorandum con i Paesi scandinavi una "vittoria diplomatica". (ANSAmed).