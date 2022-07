Israele, Iran ha aumentato la sua presenza militare in Mar Rosso Ministro Gantz mostra immagini 4 navi militari Teheran

(ANSAmed) - BAT YAM, 05 LUG - L'Iran sta aumentando la sua presenza navale nel Mar Rosso. Lo ha denunciato in un convegno ad Atene il ministro della difesa Benny Gantz che ha mostrato le immagini prese dal satellite di quattro navi militari di Teheran nella zona.



"L'Iran - ha detto - sta aumentando le sue operazioni aggressive nella regione in generale e nell'area navale in particolare. Secondo il ministro l'Iran sta "inusualmente" pattugliando il Mar Rosso. "Nelle immagini satellitari che vi ho mostrato - ha spiegato - si possono vedere 4 navi militari. La presenza di forze armate militari nei recenti mesi è la maggiore in un decennio. Una minaccia diretta al commercio, all'energia e all'economia globale". (ANSAmed).