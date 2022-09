Svolta Truss con Israele, Gb 'valuta' ambasciata a Gerusalemme Su orme Trump. Lo conferma portavoce, dopo colloquio con Lapid

(ANSAmed) - LONDRA, 22 SET - Il governo conservatore britannico, sotto la nuova guida del 'falco' Liz Truss, sta valutando la possibilità di spostare l'ambasciata britannica in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, come fatto sinora fra i grandi Paesi solo dagli Usa, in forza di una decisione presa dall'allora presidente Donald Trump e poi non revocata da Joe Biden. La neo premier ne ha parlato ieri a New York a margine dei lavori dell'Onu in un faccia a faccia con l'omologo israeliano Yair Lapid, come ha confermato oggi una portavoce di Downing Street, affermando che la "dislocazione dell'ambasciata è adesso sotto revisione" da parte di Truss.



I media notano come tutte le sedi diplomatiche dei Paesi europei e occidentali che contano, Usa a parte, restino al momento a Tel Aviv. Poiché l'Onu e la comunità internazionale non hanno mai riconosciuto a suo tempo l'annessione israeliana della parte est di Gerusalemme, a maggioranza araba. Il trasferimento di quella americana deciso, nel 2018, fu criticato dall'allora premier Tory britannica Theresa May e seguito da disordini a Gerusalemme est e nei territori palestinesi. Mentre è stato imitato nel tempo solo da Honduras e Guatemala, oltre che dal Kosovo, che nel 2021 ha aperto la sua prima ambasciata in Israele. (ANSAmed).