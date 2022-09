Sánchez ancora con Covid, rinviato vertice del Mediterraneo Per l'Italia era attesa la presenza di Mario Draghi

(ANSAmed) - MADRID, 29 SET - Il vertice tra leader di nove Paesi del Mediterraneo, compresa l'Italia, previsto per domani ad Alicante in Spagna, è stato posticipato per il fatto che il premier spagnolo, Pedro Sánchez, è ancora positivo al Covid: lo comunicano fonti della presidenza spagnola.



Sánchez aveva reso noto la propria positività al Covid la scorsa domenica. Per l'talia, era prevista la presenza ad Alicante di Mario Draghi. Una nuova data per lo svolgimento del vertice verrà comunicata "a breve".(ANSAmed).