Turchia, 'non riconosciamo i referendum di annessione' Cavusoglu, 'non abbiamo riconosciuto neanche quello in Crimea'



successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 29 SET - Ma intanto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavasoglu, in una conferenza stampa trasmessa dalla tv di Stato Trt, ha ribadito che Ankara "non riconosce il risultato di questi referendum. Non abbiamo mai riconosciuto l'annessione della Crimea e abbiamo chiarito che non riconosceremo il risultato di questi referendum", ha affermato il capo della diplomazia di Ankara. (ANSAmed).





