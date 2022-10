Fedriga: 'Favorire ingressi dei migranti regolari, sono risorsa'

TRIESTE - Ci vuole una risposta europea per il problema migratorio, che coinvolga tutti i Paesi della rotta balcanica, e che dovrà anche "favorire l'immigrazione regolare", perché "non dobbiamo pensare che l'immigrazione sia un fenomeno negativo a prescindere; se gestita si creano anche delle opportunità per chi arriva nel nostro Paese e per il territorio". Lo ha detto il presidente leghista della Regione Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza stampa a Trieste. "Oggi non è così", ha aggiunto.



"Siamo davanti a persone che commerciano esseri umani, fanno arrivare qui persone che non hanno ambizioni o speranze - non riusciamo a garantirgliele - e favoriamo il traffico illegale che si svolge in queste tratte", ha continuato Fedriga.



"Purtroppo abbiamo vissuto una lotta ideologica tra chi dice che l'immigrazione va bene a prescindere o che va male a prescindere. Non è così. Esiste un'immigrazione positiva che è l'immigrazione regolare. Quella clandestina invece danneggia sia le persone che vengono coinvolte nell'immigrazione sia i territori su cui questa insiste", ha proseguito.