Francia: Dominique Faure nuovo ministro per gli enti locali Eliseo annuncia cambio della guardia con Caroline Cayeux

(ANSAmed) - PARIGI, 28 NOV - La ministra francese per gli enti locali, Caroline Cayeux, lascia il governo di Parigi, sostituita da Dominique Faure: è quanto annuncia in una nota l'Eliseo. "Su proposta della prima ministra Elisabeth Borne, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha, su sua richiesta, posto fine alle funzioni di Caroline Cayeux", viceministra incaricata per gli enti locali, aggiungendo che al suo posto è stato nominato Dominique Faure. (ANSAmed).