Blinken la prossima settimana in Israele e Cisgiordania

TEL AVIV - Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, la prossima settimana sarà in Israele e in Cisgiordania per incontri con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, e il presidente palestinese, Abu Mazen.



Blinken dovrebbe vedere Netanyahu il prossimo lunedì e Abu Mazen il giorno successivo. Quella del segretario di stato Usa è la seconda visita di un alto esponente dell'amministrazione Biden in Israele dall'insediamento del nuovo governo. La prima pochi giorni fa è stata quella del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.