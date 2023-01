Blinken invita a 'calma e de-escalation' in Medio Oriente

CAIRO - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi al Cairo, ha richiamato israeliani e palestinesi alla "calma" e a favorire una "de-escalation" del conflitto in Medio Oriente.



"Si conferma che gli ultimi sviluppi sono tristi e stiamo lavorando per contenerli e raggiungere una tregua" tenendo "in considerazione gli interessi di tutte le parti e la stabilità della regione", ha detto dal canto suo il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nella conferenza stampa congiunta al Cairo con Blinken.



"Sia l'Egitto che gli Stati Uniti credono nella soluzione dei due Stati" per la questione israelo-palestinese, ha ribadito il segretario di Stato Usa. "Non c'è dubbio che questo momento è critico per il mondo intero. Abbiamo visto i terribili attentati avvenuti negli ultimi giorni e sappiamo cosa è successo negli ultimi mesi con l'aumento della tensione e della violenza. Gli Stati Uniti hanno condannato l'operazione terroristica e condanniamo la perdita di vite umane. E sottolineeremo quel messaggio e inviteremo tutte le parti a cercare di ridurre le tensioni", ha aggiunto Blinken.