Algeria: la magistratura scioglie la Lega dei diritti umani

ALGERI - La Lega algerina per la difesa dei diritti umani (Laddh), la più grande e antica del suo genere in Algeria, è stata sciolta con un provvedimento della magistratura a causa dell'assenza dei suoi dirigenti ormai residenti in Europa. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina Aps, citando una fonte "vicina al dossier".



I vertici dell'organizzazione, precisa l'Aps, sono "residenti in Belgio e Francia" come Saleh Debbouz, richiedente asilo a Bruxelles, e Saïd Salhi e Aissa Rahmoune, che hanno presentato la stessa domanda alle autorità francesi.