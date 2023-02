Tajani, 'ho posto a Ue situazione Tunisia, flussi in aumento'

BRUXELLES - Al Consiglio Affari Esteri "ho sollevato la questione Tunisia. C'è una questione complicata in quel Paese", si stanno registrando "flussi migratori preoccupanti e noi stiamo facendo in modo di avere un coinvolgimento dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i cronisti. "Ne ho parlato con l'Alto Rappresentante e il tema Tunisia sarà un punto fondamentale del prossimo Consiglio Affari Esteri. Porremo il problema anche al Consiglio Affari Interni, la situazione rischia di essere sempre più preoccupante con rischi di flussi sempre crescenti e non può essere un problema solo italiano", ha aggiunto.