ANSAmed - Agenda settimanale dal 13 al 17 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 13 al 17 marzo: LUNEDI' 13 MARZO TEL AVIV-RAMALLAH- Visita in Israele del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che andrà anche nei Territori palestinesi.



TUNISI - Prima riunione del nuovo Parlamento tunisino, chiuso dal 25 luglio 2021 dopo la sospensione dei lavori dei deputati decisa dal presidente Kais Saied.



STRASBURGO - La plenaria del Parlamento europeo aprirà i lavori con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro in Calabria e delle vittime dell'incidente ferroviario in Grecia.



GINEVRA - La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Siria presenta il suo ultimo rapporto.



CITTA' DEL VATICANO - 10/o anniversario dell'elezione del Papa.



NAPOLI - Inaugurazione della mostra "Gli Spagnoli a Napoli - Il Rinascimento meridionale" al Museo e Real Bosco di Capodimonte (fino al 25/6).



MARTEDI' 14 MARZO IL CAIRO - Visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani.



BEIRUT - Inizia lo "sciopero ad oltranza" delle banche in Libano per protestare contro l'avvio di procedimenti giudiziari a difesa di correntisti e titolari di depositi bancari.



BRUXELLES - Ue, il commissario Stella Kyriakides incontra il ministro della Salute Orazio Schillaci.



MERCOLEDI' 15 MARZO STRASBURGO - L'astronauta Samantha Cristoforetti ospite speciale della plenaria del Parlamento europeo assieme al premio Nobel Shirin Ebadi.



MONDO - Giornata internazionale contro l'islamofobia.



NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sullo Yemen.



BELGRADO - Ue, visita della commissaria agli Affari interni Ylva Johansson in Serbia (fino al 17).



GIOVEDI' 16 MARZO BRUXELLES - Ue, conferenza dei donatori per Turchia e Siria dopo il terremoto del 6 febbraio.



TORINO - Ue, visita della commissaria per la Politica regionale Elisa Ferreira in Italia (fino al 17).



BRUXELLES - Ue, il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič riceve Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.



BRUXELLES - Ue, la Commissione europea presenta il piano per riformare il mercato elettrico Ue.



VENERDI' 17 MARZO NAPOLI - Ue, il commissario per gli Affari economici e finanziari Paolo Gentiloni partecipa a una conferenza virtuale dal titolo: "Festival Euromediterraneo dell'economia", organizzata dal Comune di Napoli e Il Quotidiano del Sud.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza del vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič con Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni.



