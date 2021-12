Amazon:El País, multa italiana può segnare precedente per Ue

MADRID - La maxi multa da oltre 1,12 miliardi di euro per "abuso di posizione dominante" inflitta ad Amazon dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana "potrebbe costituire un precedente per le indagini della Commissione europea" sulle attività del gigante dell'E-commerce: è quanto sostiene un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano spagnolo El País.



"Le autorità riscontrano difficoltà in tutto il mondo per limitare il crescente potere delle compagnie tecnologiche", si legge nell'editoriale. "Al momento, solo gli organismi garanti della concorrenza riescono con la loro giurisprudenza a modificare le condizioni in cui tali società svolgono la loro attività e tutelare, così, la privacy e i diritti dei consumatori e dei clienti", continua il quotidiano. "Bisognerà vedere come influirà il precedente italiano sull'indagine comunitaria", aggiunge il commento del giornale spagnolo.