Calcio: l'Inter punta sul Medio Oriente e lancia Academy a Dubai

NAPOLI - L'Inter raddoppia la sua presenza nella penisola arabica e lancia l'Inter Academy Dubai dopo l'apertura due anni fa dell'Academy in Arabia Saudita. Il nuovo progetto del club italiano negli Emirati Arabi è frutto della collaborazione con Team Mind Sports Academy LLC, startup locale nata con l'intento di formare i bambini e i ragazzi locali e di sviluppare attività ed eventi legati al calcio sul territorio. Grazie alla nascita di Inter Academy Dubai, spiega il club nerazzurro, questo obiettivo diventa sempre più concreto: i giovani calciatori avranno infatti la possibilità di allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell'Inter, seguiti dagli allenatori di Inter Academy che provvederanno inoltre alla formazione dei coach locali. La partnership con una realtà già strutturata sul territorio favorirà inoltre lo sviluppo del brand Inter negli Emirati Arabi.



"L'apertura - ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter - di questa nuova Inter Academy a Dubai è per noi di importanza strategica e testimonia il continuo processo di internazionalizzazione del club in un territorio chiave come quello degli Emirati Arabi. Siamo molto soddisfatti di iniziare questa nuova avventura al fianco del partner Team Mind Sports Academy, che condivide con noi l'attenzione alla formazione e all'educazione dei ragazzi".



L'inizio delle attività tecniche è previsto per settembre e sarà supervisionato dallo staff di Inter Academy, che seguirà il progetto con un'attenzione costante sulla formazione degli allenatori locali e dei giovani calciatori. "Sono estremamente soddisfatto - dice Yousuf Ali Behzad, Chairman di Team Mind Sports Academy LLC - della partnership con uno dei più grandi club di calcio a livello internazionale. Sono sicuro che Inter Academy negli Emirati Arabi Uniti avrà successo perché l'Inter è un partner di altissimo livello, con una grande esperienza nell'educazione e nella formazione dei giovani calciatori. Non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo progetto, con l'obiettivo di fornire ai ragazzi di Dubai l'opportunità di allenarsi nelle nostre strutture all'avanguardia con allenatori altamente qualificati provenienti dal club Campione d'Italia".



A gennaio 2020 era partita l'attività dell'Academy in Arabia Saudita, mentre lo scorso 21 giugno è stato festeggiato il primo compleanno dell' Inter Academy Turkey, dove oltre 700 tra bambini e ragazzi turchi hanno la possibilità di crescere e allenarsi con gli standard tecnici nerazzurri.