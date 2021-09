Giordania: dopo stop di 10 anni riprendono voli per Damasco Dal 3 ottobre

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 SET - 'Royal Jordanian', la compagnia di bandiera del regno, riprenderà i collegamenti per Damasco in Siria dal prossimo 3 ottobre dopo oltre 10 anni di stop dovuto alla guerra in quel Paese. Lo ha annunciato il ministro dei trasporti Wajeeh Azayzeh citato dalla Petra.



I viaggiatori provenienti dalla Siria dovranno avere un test negativo Pcr da parte di laboratori accreditati siriani effettuato nelle 72 ore precedenti. Inoltre - ha aggiunto il ministro - dovranno sottoporsi ad un altro test all'arrivo all'aeroporto internazionale di Amman 'Queen Alia'. Ad Amman è presente una delegazione ufficiale siriana che ha incontrato il premier Bisher Khasawneh sullo sviluppo dei rapporti bilaterali.



