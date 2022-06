Erdogan, Turkish Airlines adotterà il nome in lingua turca Presidente turco cambia denominazione a compagnia di bandiera

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 GIU - "La nostra compagnia aerea nazionale opererà i suoi voli internazionali non come Turkish Airlines ma come Türk HavayollarÕ" (traduzione in lingua turca di 'Turkish Airlines'). Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, durante una discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp.



La dichiarazione arriva a pochi giorni dal riconoscimento della denominazione in turco 'Türkiye' da parte dell'Onu per indicare la Turchia nei documenti ufficiali al posto della versione inglese 'Turkey', come richiesto da Ankara a partire da una campagna lanciata da Erdogan già in dicembre.(ANSAmed).