Crociere: Msc, dal 26 giugno torna anche in Spagna

GENOVA - Msc Crociere ha annunciato che a partire dal 26 giugno riprenderà le operazioni in Spagna con l'ammiraglia della flotta Msc Grandiosa, che farà tappa settimanalmente a Barcellona. Dal 30 luglio sarà inserita nuovamente tra le destinazioni anche Valencia. La decisione di riprendere le crociere in Spagna, spiega una nota Msc, segue i recenti annunci della compagnia sulla ripartenza in Germania, Francia e nei Paesi baltici, destinazioni che si sono aggiunte agli itinerari già operativi in Mediterraneo e nel Regno Unito.



"Quando abbiamo annunciato i programmi per l'estate 2021, abbiamo sottolineato che li avremmo di volta in volta arricchiti con nuove destinazioni, non appena si fossero rese disponibili", ha dichiarato Gianni Onorato, Chief Executive Officer di Msc Cruises. "È proprio questo il caso della Spagna, con Barcellona che si aggiunge alle destinazioni che i nostri ospiti potranno tornare a visitare in piena sicurezza grazie alle escursioni protette a terra previste dal nostro protocollo di salute e sicurezza. Questa nuova destinazione rende disponibili le crociere ai nostri ospiti che vivono in Spagna e che, per la prima volta, potranno salire sull'ammiraglia Msc Grandiosa, una delle nostre navi più moderne e innovative. Poiché in tutta Europa le misure restrittive si stanno progressivamente allentando, siamo molto fiduciosi di poter continuare a riprendere progressivamente le attività in nuovi porti e destinazioni, andando ad arricchire gli itinerari esistenti o aggiungendone di nuovi".



Msc Grandiosa offre crociere di sette notti nel Mediterraneo occidentale con tappe a Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, La Valletta a Malta e, dal 26 giugno, anche Barcellona ogni sabato. Dal 30 luglio, modificherà l'itinerario aggiungendo Valencia il venerdì e toccando Barcellona, Genova, La Spezia e Civitavecchia. Le altre navi che stanno già navigando sono la Seaside, anch'essa nel Mediterraneo occidentale, e la Virtuosa, con crociere intorno alle isole britanniche. A giugno ripartiranno in Adriatico anche la Orchestra, Splendida e Magnifica dall'Italia verso Grecia e Croazia, mentre Seaview riprenderà gli itinerari il 3 luglio in Nord Europa alla scoperta di Germania, Svezia ed Estonia. A fine luglio, inoltre, entrerà in flotta la nuova ammiraglia Msc Seashore, con crociere nel Mediterraneo occidentale.