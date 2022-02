Mykonos presenta piano su nuovo turismo sostenibile e ambiente Individuate 15 aree per proteggere l'unicità dell'isola

(ANSAmed) - NAPOLI, 10 FEB - Sono 15 le aree di Mykonos, una delle isole più npte del turismo della Grecia, su cui bisogna prendere delle strategie di sviluppo sostenibile per proteggere l'ambiente e le caratteristiche uniche dell'isola. E' questo il tema centrale dello studio per il turismo sostenibile a Mykonos che il sindaco Konstantinos Koukas ha presentato al ministro greco per il Turismo, Vassilis Kikilias.



Il progetto, spiega il sito specializato Greek Travel Pages, assicura una buona gestione della domanda che arriva dai turisti con lo scopo generale di attrarre un turismo sempre di maggiore qualità. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato anche l'assessore al turismo di Mykonos e il capo dell'associazione di alberghi, Koukas ha sottolineato l'importanza di trovare i fondi necessari per i progetti necessari che includono: il completamento del piano sugli spazi dell'isola, il miglioramento delle infrastrutture, la gestione integrata dei rifiuti e delle risorse di acqua, i controlli sul turismo in barca, la gestione del traffico.



"Il nostro obiettivo comune - ha detto il ministro Kikilias - è di applicare un modello dello sviluppo del turismo a Mikonos che sia sostenibile, concentrato sui vantaggi comparativi per l'isola. Mykonos è una destinazione molto popolare nel mondo ed è al centro delle nostre decisioni di trasformare la Grecia in un modello di sviluppo sostenibile del turismo".



Koukas e il ministro hanno deciso di presentare la piena agenda di progetti e le priorità agli imprenditori dell'isola durante un evento speciale nelle prossime settimane. Il sindaco ha sottolineato che come destinazione tra le leader a livello mondiale, Mykonos gioca una parte significante nel mantenere in alto l'immagine della Grecia e anche contribuendo agli introiti del Paese dal settore. "Riusciremo ad applicare - ha detto il primo cittadino - uno sviluppo sostenibile per l'isola. Sono sicuro che con l'aiuto dello stato ma anche con il sostegno della comunità locale, le politiche e le azioni possono essere incoraggiate a temi di cui si parla da decenni, come il miglioramento delle infrastrutture esistenti, la protezione dell'ambiente e la creazione di una qualità di vita migliore per i residenti e i visitatori". (ANSAmed).