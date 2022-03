Crociere: approda per la prima volta a Palermo Costa Toscana La nave ha 2.663 cabine passeggeri e ne può ospitare 6.730

(ANSAmed) - PALERMO, 10 MAR - Costa Toscana, la nuova nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, è arrivata oggi a Palermo per la prima volta nel corso della sua crociera inaugurale, partita da Savona lo scorso 5 marzo. È una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che il gruppo Costa è stato il primo al mondo a introdurre nell'industria delle crociere, con quattro navi già in servizio, tra cui le gemelle Costa Smeralda e Costa Toscana. La nave, 337 metri e 185mila tonnellate di stazza, può contare su 2.663 cabine passeggeri, può ospitare 6.730 passeggeri, con un equipaggio di 1.646 persone.



"Il debutto di Costa Toscana è un momento importante nel nostro piano di ripartenza, perché darà il via al ritorno in servizio dell'intera flotta Costa, previsto per la prossima estate. Palermo avrà un ruolo di primo piano nella nostra ripresa, con le tre navi più moderne e innovative della nostra compagnia che faranno scalo regolarmente in questo porto, confermando il nostro impegno per fare crescere il turismo crocieristico nella Sicilia occidentale", ha detto il direttore generale Costa Crociere, Mario Zanetti, alla presentazione stamani della nuova barca a Palermo alla presenza del sottosegretario alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, dell'assessore regionale al territorio e ambiente, Toto Cordaro, del presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e del comandante della nave Pietro Sinisi. "Un impegno reso possibile - ha proseguito Zanetti - dal grande lavoro portato avanti dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, che, con la 'West Sicily Gate' ci ha consentito di entrare direttamente nella gestione del terminal di Palermo, mettendoci a disposizione infrastrutture adeguate a navi di ultima generazione come Costa Toscana".(ANSAmed).