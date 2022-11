Turismo: Grecia porta a Londra ripresa boom e sguardo a futuro

(ANSAmed) - NAPOLI, 07 NOV - Un grande padiglione che parte dalla tradizione ma che guarda al "Futuro del viaggio che comincia oggi". E' questo il tema scelta dal ministero del Turismo greco per la grande World Travel Market (WTM) di Londra al via oggi con grandi imprenditori mondiali del turismo internazionale.



La fiera londinese, alla sua 49ma edizione, ha una grande padiglione greco, spiega "Greece Travel Pages", che guarda dopo il covid all'accelerazione del turismo, presentando oltre 80 enti, dal pubblico, con le direzioni regionali del turismo, ai privati con le agenzie di viaggi, gli hotel, i resort, i tour operator e altre società private del settore. La Grecia è il secondo Paese obiettivo dei britannici per le vacanze e secondo i dati forniti dalla Banca Nazionale di Grecia nei mesi da gennaio ad agosto 2022 sono arrivati a superare i tre milioni i visitatori dalla Gran Bretagna.



La presenza greca comincia stamattina con la "Greek Breakfast" che presenta ai visitatori la tradizione della colazione del Paese sui menu degli alberghi, mentre nel pomeriggio verranno presentati i programmi per la primavera ed estate 2023 a partire dai voli verso la Grecia. Il ministro del Turismo greco Vassilis Kikilias sarà a Londra per spiegare anche i pilastri strategici scelti dal governo per mantenere e far crescere la sostenibilità del settore. (ANSAmed).