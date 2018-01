Acqua: dal Cairo voce unica Med per Forum Mondiale Brasilia Tre giorni per elaborare progetti, esigenze comuni della Regione

(ANSAmed) - NAPOLI, 16 GEN - "Per costruire con tutti i protagonisti del Mediterraneo una voce della Regione da portare al Forum Mondiale dell'Acqua di Brasilia". E' questo lo slogan sotto cui si svolgerà dal 22 al 24 gennaio al Cairo il Forum sulla cooperazione e la condivisione delle risorse idriche nel Mediterraneo, in preparazione al convegno mondiale in programma dal 18 marzo nella capitale brasiliana. Si tratta di una tre giorni del Mediterranean Water Forum, una piattaforma di dialogo e scambio di informazioni tra i Paesi della regione per rafforzare la cooperazione e le conoscenze nel settore della gestione delle risorse idriche. Tra i temi che verranno affrontati nei gruppi di lavoro: l'acqua e i cambiamenti climatici; la catena acqua-energia-cibo-ecosistema; il trattamento e il riuso dell'acqua nelle città; i finanziamento per uno sviluppo sostenibile del settore. L'apertura sarà dedicata al panel "Le sfide comuni sul'acqua e le opportunità percorribili" con, tra gli altri, il ministro delle risorse idriche egiziano Moamed Abdel Atty, rappresentanti dell'Unione Europea e della Lega Araba. L'evento è organizzato dal Centro Ricerche Nazionale egiziano per l'Acqua, dall'Istituto Mediterraneo dell'Acqua e dall'Unione per il Mediterraneo. A margine del forum verrà allestita una mostra dal titolo "Water in the Mediterranean". Il Forum Mediterraneo dell'Acqua è alla sua terza edizione dopo quelle svoltesi a Marrakech (Marocco) nel 2011 e a Murcia (Spagna) nel 2014.



(ANSAmed).