Ambiente: a San Servolo simposio 'Coping with change' Promosso da Venice International University e Alcantara

(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - Avrà luogo a Venezia, nell'isola di San Servolo l'1 e 2 marzo prossimi il Simposio internazionale "Coping with Change: Global Warming and Decarbonization", promosso dalla Venice International University (VIU) e da Alcantara - la prima azienda italiana a ottenere lo status di Carbon Neutral (azienda a emissioni zero), con consolidate pratiche di sostenibilità aziendale. Nel corso delle due giornate del Simposio sulla Sostenibilità, giunto alla 4° edizione, economisti, scienziati, accademici di fama mondiale, ma anche manager di grandi aziende internazionali, giornalisti scientifici, rappresentanti di organizzazioni governative e non, si confronteranno su riscaldamento globale e decarbonizzazione, guardando agli effetti nella vita quotidiana di ciascuno, nei comportamenti aziendali e dei comunicatori scientifici, con un'attenzione particolare al ruolo che possono avere le tecnologie e l'innovazione rispetto a tali questioni. La presenza di relatori e studiosi provenienti da Stati Uniti, Europa e Oriente è indicativa dell'approccio globale del Simposio al quale parteciperanno personalità di altissimo spessore tra cui Georg Kell - fondatore ed ex direttore esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite, ora Presidente di Arabesque, il prof. Massimo Inguscio - Presidente del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Onorevole Giovanna Melandri - Fondatrice e Presidente della Human Foundation - Giving and Innovating, e della Fondazione Maxxi di Roma, Lord Nicholas Stern - Docente di economia politica e Direttore del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment alla London School of Economics, Mr. Yoshikazu Tanaka - Ingegnere responsabile della ZF MS Product Planning Mid-size Vehicle Company, Toyota Motor Corporation, e Carl Zimmer - divulgatore scientifico, blogger e giornalista al The New York Times, e molti altri. Il Simposio "Coping with Changes: Global Warming and Decarbonization" è organizzato in tre sessioni con interventi, tavole rotonde e dibattiti col pubblico: 1) - L'impatto del riscaldamento globale e della decarbonizzazione sulla vita delle persone; 2) - Riscaldamento globale e Emissioni zero: l'influenza sui modelli di business delle grandi aziende internazionali; 3) Come dovrebbe modificarsi la comunicazione per avvicinare scienza, aziende e cittadini? Questa 4° edizione del Simposio fa seguito a quelle tenutesi nel 2014 e nel 2015 - intitolate rispettivamente: "Sustainability and automotive value chain" e "The automotive ecosystem on the global road to sustainability, the Asian perspective" - organizzate assieme alla VIU nell'isola di San Servolo, nonché l'edizione del 2016 "Sustainability and Corporate Value" che si è tenuta a Tokio e che è stato in assoluto il primo Simposio sulla sostenibilità organizzato in Giappone, in collaborazione con Nikkei, la Venice International University e la Waseda University. (ANSAmed).