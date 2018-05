Giordania: Amman in piano Città verdi della Bers Interventi per affrontare problemi ambientali

(ANSAmed) - AMMAN, 10 MAG - Amman è entrata a far parte del progetto delle Città verdi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per migliorare la sua crescita nel rispetto dell'ambiente in linea con le città europee.



Il piano d'azione è finanziato dall'Austria e si aggiungerà alle misure fin qui adottate dalla capitale giordana, già membro del del gruppo C40 per il clima, per migliorare la situazione ambientale della città in linea con il Piano nazionale giordano per la crescita verde.



Il sindaco di Amman, Yousef Shawarbeh e il direttore della Bers per le infrastrutture municipali e ambientali, Susan Goeransson, hanno firmato il memorandum d'intesa per realizzare il piano, che si propone di affrontare le sfide più urgenti sul piano ambientale, compresi lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'acqua, le fognature, le strade e l'illuminazione urbana, i trasporti e l'efficienza energetica nelle costruzioni. L'iniziativa fa parte del progetto Green Cities Framework della Bers che ha già portato alla realizzazione di piani simili a Yerevan, Tbilisi e Tirana, mentre altri interventi sono in via definizione in sette città. (ANSAmed).