Clima: milioni di lavoratori aderiscono a manifestazioni Da principali sigle sindacali europee pieno sostegno a giovani

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 MAR - Le principali sigle che raccolgono decine di organizzazioni sindacali paneuropee a cui aderiscono milioni di lavoratori saranno idealmente al fianco dei giovani che domani daranno vita a 727 azioni di protesta contro i cambiamenti climatici. A esprimere il loro sostegno al movimento lanciato da Greta Thunberg sono state ben sette sigle che domani, davanti alla casa internazionale delle Trade Union di Bruxelles, appenderanno uno striscione con su scritto 'No jobs on a dead planet - workers support clima action' (non ci sono posti di lavoro su un Pianeta morto - i lavoratori sostengono le azioni per il clima).



Nel rendere nota l'adesione delle sette sigle - che, tra gli altri, raccolgono i lavoratori europei dell'energia, delle costruzioni, dei servizi, dell'alimentare, del turismo e dei trasporti - è stato Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), il quale ha sottolineato come "i sindacati sostengano con forza la richiesta dei giovani per affrontare urgentemente e con più ambizione il tema dei cambiamenti climatici". Ponendosi come obiettivo non solo il rispetto degli accordi di Parigi ma anche il raggiungimento di 'zero emissioni' entro il 2050.(ANSAmed).