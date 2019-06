Olimpiadi: Parigi vuole eco-Giochi, Total non sarà sponsor Marcia indietro gruppo petrolifero dopo riserve sindaca Hidalgo

(ANSAmed) - PARIGI, 4 GIU - Il gruppo petrolifero Total ha rinunciato a sponsorizzare le Olimpiadi di Parigi 2024 a causa delle riserve della sindaca, Anne Hidalgo, a un anno dalle elezioni per il Comune. Total, secondo quanto scrive Le Monde, ha rinunciato a quella che anche il suo presidente, Patrick Pouyanné, aveva definito, parlando agli azionisti, come una disponibilità a sponsorizzare i Giochi. La decisione è stata presa una settimana fa dopo un colloquio fra lo stesso Pouyanné e la Hidalgo. Il presidente di Total ha spiegato di non voler "essere uno sponsor che poi viene messo alla gogna". La Hidalgo ha proclamato più volte di volere che i Giochi di Parigi siano "esemplari" sul piano ambientale ed ecosostenibili, anche evitando sponsor attivi nelle energie fossili.(ANSAmed).