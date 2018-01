Siria: agenzie umanitarie, 100 mila sfollati in un mese Costretti a fuggire verso la regione nord-occidentale di Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 GEN - Circa centomila siriani sono stati sfollati dalle loro case e costretti a fuggire verso la regione nord-occidentale di Idlib in un mese, tra i primi di dicembre e i primi di gennaio, a seguito dell'offensiva governativa nella Siria centrale e settentrionale. Lo riferisce in un comunicato la direzione del Gruppo di monitoraggio degli sfollati in Siria (Cccm) a cui partecipano varie agenzie dell'Onu e organizzazioni umanitarie internazionali.



Secondo le cifre riportate in un'infografica diffusa oggi e prodotta dal Cccm, 99.569 siriani sono stati sfollati da dicembre a oggi dalla regione di Hama e da alcuni distretti sud-orientali di Idlib verso aree nel centro della stessa regione di Idlib, al confine con la Turchia. Le cifre sono aggiornate al 9 gennaio scorso.



La regione di Idlib, fuori dal controllo governativo e in parte in mano alle forze turche, è da dicembre investita dall'offensiva lealista, sostenuta da Russia e Iran e che mira alla conquista dell'aeroporto militare di Abu Dhuhur, nella parte est della regione. Altre aree da cui sono provenuti gli sfollati sono quelle a est di Hama e fino all'autunno scorso controllate dall'Isis. (ANSAmed).