Tunisia:arrestati 3 estremisti per apologia terrorismo

(ANSAmed) - TUNISI, 20 FEB - Le Unità antiterrorismo della Guardia nazionale tunisina hanno tratto in arresto a Tebourba, nel governatorato de La Manouba, 3 estremisti islamici, facenti parte di un gruppo attivo nella regione, con l'accusa di sospetta appartenenza ad una organizzazione terroristica.



Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato precisando che le indagini hanno rivelato che i fermati erano soliti tenere riunioni segrete finalizzate all'apologia del terrorismo, oltre a tenere contatti con jihadisti nelle zone di conflitto e inneggiare al jihad sui social. Il pubblico ministero ha emesso nei loro confronti un ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSAmed)