Mo: Israele chiude valichi per Giornata Indipendenza Domani Hamas manifesta a Gaza per Giornata dei prigionieri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - I valichi di Israele con la Cisgiordania e Gaza saranno chiusi ai palestinesi da stanotte fino a giovedì compreso, in occasione della Giornata nazionale dei caduti - che sarà osservata in Israele da domani sera - e della successiva Giornata dell'Indipendenza. Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui durante questa chiusura sara' ammesso il transito solo di ''casi umanitari e medici'' approvati dalle autorita' militari.



Lungo la linea di demarcazione con Gaza Israele manterra' egualmente un elevato stato di allerta in quanto Hamas ha gia' annunciato che domani organizzera' nuove manifestazioni di massa nella ricorrenza della Giornata palestinese dei prigionieri.



(ANSAmed).