Islam: Grande Moschea Roma,domani annuncio su inizio Ramadan Avvistamento luna darà avvio mese sacro digiuno

(ANSAmed) - ROMA, 14 MAG - Il Centro islamico culturale d'Italia, noto come la Grande moschea di Roma, annuncerà domani sera la data esatta dell'inizio del mese di Ramadan in Italia, mese sacro per i musulmani dedicato al digiuno e all'espiazione.



L'imam del Centro islamico culturale d'Italia, Salah Ramadan, informa una nota, comunica ai fedeli che l'annuncio per l'inizio di Ramadan verrà dato "domani sera dopo il tramonto, una volta controllata la presenza della Luna nuova in cielo, in base alla Tradizione islamica". (ANSAmed).