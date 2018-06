Migranti: da Cir e Unhcr insieme per minori non accompagnati Al via progetto per formare tutori volontari in Sicilia

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Cir e Unhcr insieme per un progetto sulla tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia. Si chiama ''Tutori Volontari per i minori stranieri non accompagnati'' il progetto voluto dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sicilia realizzato dal Consiglio italiano per i Rifugiati - con il sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - destinato a promuovere l'istituto della "tutela volontaria". ''I tutori volontari sono una figura fondamentale, è grazie alla loro generosità che si riesce effettivamente a garantire che i minori in fuga da guerre e persecuzioni ricevano la protezione di cui hanno bisogno e che il loro parere venga ascoltato in tutte le decisioni che li riguardano'', commenta Jesus Perez Sanchez, responsabile per i minori all'Unhcr. ''In questo momento abbiamo bisogno che più persone si facciano avanti, soprattutto in Sicilia, siamo pronti a sostenerli con dei corsi di formazione specifici per permettere loro di svolgere un compito così importante''.



L'iniziativa, che prevede 6 incontri organizzati nel mese di giugno, è volta a supportare organizzazioni e tutori, diffondendo la conoscenza di servizi, attività ed eventi dedicati ai Minori Stranieri non Accompagnati in Sicilia.



