Know Your Rights,a Milano corso empowerment legale rifugiati

(ANSAmed) - ROMA, 16 - Tra settembre e novembre 2018, lo studio legale d'affari internazionale DLA Piper, insieme alla organizzazione Coalizione Italiana per le Libertà e I Diritti civili (Cild) e Pro Bono Italia, condurrà il progetto Know Your Rights (Conosci i Tuoi Diritti) a Milano. Know Your Rights è un programma di educazione legale di 10 settimane per un massimo di 25 richiedenti asilo, rifugiati e migranti con varie forme di protezione che si stanno costruendo una nuova vita in Italia e che vogliono saperne di più sui diritti e doveri relativi all'avvio di un'attività, alla ricerca di un lavoro, alla tua assistenza sanitaria, alla tua istruzione, all'alloggio e ad altro.



Cild spiega in una nota che il programma - totalmente gratuito - includerà sessioni di insegnamento su diritto al lavoro, educazione, sanità, alloggi, abilità di scrittura, imprenditorialità, contratti, polizia e sistema legale italiano.



Lo scopo è quello di dare ai partecipanti una conoscenza legale di base su diversi argomenti, per permettere loro di avere una maggior consapevolezza dei propri diritti e raggiungere i propri obiettivi in Italia. Ad ogni partecipante verrà inoltre abbinato un avvocato in qualità di mentore, che si incontrerà con il rifugiato o richiedente asilo nel corso del programma.



I requisiti richiesti per candidarsi sono di avere più di 18 anni, avere un livello B1 di italiano o inglese e vivere a Milano o dintorni. DLA Piper ha già condotto questo programma ad Amsterdam e Parigi. Anche a Milano, DLA Piper assumerà un avvocato, un praticante avvocato, un laureato in giurisprudenza o uno studente di giurisprudenza rifugiato o richiedente asilo per supportare il coordinamento e la gestione del progetto. Le sessioni si svolgeranno presso lo Studio Legale Tributario Associato DLA Piper di Via della Posta 7 a Milano. È possibile candidarsi inviando un'email all'indirizzo luna@cild.eu indicando nome, età, genere, lingue parlate, Paese d'origine e formazione entro il 31 agosto 2018. (ANSAmed).