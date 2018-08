Migranti: Spagna, tendopoli esercito per emergenza sbarchi

MADRID - Un nuovo centro di accoglienza temporanea a stranieri (Cate) è stato allestito dal governo spagnolo a Motril (Granada) per far fronte all'emergenza sbarchi sulle coste dell'Andalusia, con l'arrivo di oltre 500 persone lo scorso fine settimana. In soli due giorni, 80 militari dell'Unità militare di Emergenze (Ume) hanno installato 17 tendoni per l'accoglienza di 250 persone, che si aggiunge al precedente Cate da 90 posti, allestito dall'esercito a giugno nello stesso porto di Motril, informano fonti della locale prefettura. Da venerdì a domenica scorsi sono stati tratti in salvo oltre 500 migranti giunti su 18 imbarcazioni nelle acque dell'Andalusia, secondo fonti del Salvataggio marittimo citate dai media. Una cinquantina di persone di origini subsahariane, delle quali 18 minori di età, sono sbarcate domenica in pieno giorno da un gommone sulla spiaggia affollata di bagnanti di La Barrosa (Cadice) (IL VIDEO). La guardia civile ne ha intercettato circa una trentina e attivato le ricerche per l'individuazione degli altri occupanti dell'imbarcazione. (ANSAmed)