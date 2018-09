Gaza: appello di Hamas a nuove manifestazioni oggi Nella nottata ripetuti incidenti sul confine

(ANSAmed) - GAZA, 21 SET - Hamas ha fatto appello alla popolazione della Striscia di Gaza affinché nel pomeriggio torni a partecipare alla cosiddetta Marcia del Ritorno lungo i reticolati di confine con Israele nell'intento di spezzare il blocco alla Striscia. Secondo gli organizzatori, si nota nella popolazione un accresciuto impegno ed il numero dei manifestanti è in crescita.



La scorsa notte, su istruzione di Hamas, gruppi di dimostranti hanno dato vita a ripetute manifestazioni di protesta lungo il confine nell'intento di tenere in costante stato di allerta i militari israeliani. Pneumatici sono stati dati alle fiamme, e c'è stato un lancio di pietre e anche il ricorso a raggi laser per abbagliare i soldati. Altoparlanti hanno diffuso a tutto volume segnali di allarme ed inni patriottici palestinesi. Inoltre unità speciali hanno lanciato palloni incendiari verso Israele. Nel campi del Neghev si sono avuti la scorsa notte una decina di incendi dolosi: una cifra record nelle ultime settimane. Fonti palestinesi riferiscono che alcuni dimostranti sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave. Israele mantiene intanto nella zona un elevato stato di allerta. (ANSAmed).



XBU