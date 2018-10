Khashoggi: Turchia, abbiamo informazioni e prove Ministro Esteri, 'condivideremo esito indagini col mondo'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 19 OTT - "Abbiamo alcune informazioni e prove" sul caso di Jamal Khashoggi. "Condivideremo con tutto il mondo i risultati dell'indagine". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, senza però fornire alcuna tempistica certa sulla fine dell'inchiesta, ma lasciando intendere che la sua conclusione sia prossima.



Lo stesso ministro ha precisato che né il segretario di Stato Mike Pompeo, durante la sua visita di questa settimana ad Ankara, né nessun altro funzionario americano ha ricevuto dalla Turchia registrazioni audio del sospetto omicidio di Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul. Poche ore prima, il Dipartimento di Stato Usa aveva già smentito una ricostruzione della Abc secondo cui Pompeo avrebbe ascoltato l'audio dell'uccisione e ricevuto anche la relativa trascrizioni dalle autorità di Ankara.



Intanto, i tecnici della polizia scientifica turca hanno ispezionato per circa tre ore il minivan nero in dotazione al consolato saudita in cui il corpo del giornalista saudita sarebbe stato trasportato alla vicina residenza del console dopo la probabile uccisione in consolato.



Si tratta un Mercedes Vito con targa diplomatica, esaminato in cerca di possibili tracce di dna o di sangue. Tra gli strumenti utilizzati, scrivono i media locali, c'è il Luminol, sostanza chimica in grado di rendere evidenti tracce ematiche non visibili a occhio nudo. Il mezzo sarebbe giunto nella residenza del console alle 15:09 del 2 ottobre, cioè poco meno di due ore dopo l'ingresso del reporter in consolato. (ANSAmed).