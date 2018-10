Save the Children, 129 milioni bambini denutriti nel 2030

ROMA - Nel 2030 ci saranno 129 milioni di bambini con problemi di crescita dovuta alla malnutrizione, il più delle volte causati dalla denutrizione delle loro madri adolescenti. Il ciclo intergenerazionale di malnutrizione dipende da una serie di cause che, per essere risolte, devono essere affrontate in maniera integrata. Lo sottolinea in una nota Save the Children, che oggi e domani a Roma promuove una conferenza internazionale sull'argomento in collaborazione con Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) con il sostegno del Canada.

"Non lasciare nessuno indietro: un focus sulle adolescenti" è il tema della conferenza, che si svolge presso la sede dell'IFAD.

Nel mondo, ogni anno, sono circa 12 milioni le ragazze che si sposano prematuramente e 16 milioni le adolescenti che diventano madri. Le giovani donne giocano un ruolo essenziale per lo sviluppo economico e umano delle loro famiglie e delle loro comunità, nonostante siano fortemente soggette a fenomeni di esclusione e discriminazione, matrimoni o gravidanze precoci, violenze e abusi di ogni genere oltre ad avere minor accesso ai servizi essenziali.

"Le ragazze adolescenti, soprattutto se malnutrite, hanno più probabilità di non sopravvivere al parto e di dare alla luce bambini con deficit nutrizionali, che sono perciò più vulnerabili ed esposti a morte precoce", sottolinea Daniela Fatarella, vice Direttrice Generale di Save the Children, l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. "Per interrompere questo circolo vizioso ed evitare la trasmissione della malnutrizione da una generazione all'altra - aggiunge - è importante investire sulle ragazze, migliorare il loro stato nutrizionale e soprattutto, aiutarle nel processo di empowerment, fornendo loro quelle competenze necessarie per fortificarsi, migliorare l'autostima e riscattarsi socialmente ed economicamente.