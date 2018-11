Migranti: naufragio nel mar Egeo, 10 dispersi

ISTANBUL - Almeno 10 migranti risultano dispersi dopo il naufragio nel mar Egeo di un barcone partito dalle coste turche e diretto in Grecia. Il natante, che puntava probabilmente verso Lesbo, si è rovesciato alle prime ore del mattino per ragioni ancora da chiarire al largo del villaggio di Denizkoy nella provincia di Smirne, secondo i media locali.

Delle 12 persone a bordo, 2 sono riuscite a mettersi in salvo nuotando fino alla terraferma. Un'operazione di ricerca e soccorso della guardia costiera turca è in corso con 3 navi e il supporto di un elicottero.