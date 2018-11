La minaccia dei gilet gialli, 'sabato blocchiamo Parigi' Appello su Fb a formare 'una marea umana' il 24 nella capitale

(ANSAmed) - PARIGI, 19 NOV - "Atto II: Tutta la Francia a Parigi!!!!": questo il titolo del gruppo Facebook che invita i 'gilets-jaunes' - il movimento di protesta contro l'innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron - a formare una marea umana sabato prossimo 24 novembre a Parigi. Obiettivo, si legge sul gruppo Facebook promosso da Eric Drouet - sconosciuto camionista di Seine-et-Marne fino a pochi giorni fa - è "dare un colpo di grazia e convergere tutti su Parigi con tutti i mezzi possibili (car-sharing, treno, bus…), perché è lì che si trova il governo. Vi aspettiamo tutti - si insiste nel messaggio - camion, bus, taxi,Ncc, agricoltori...tutti!". All'invito hanno già risposto positivamente 23.000 internauti, mentre 163.000 si dicono 'interessati'. In parallelo, anche Debout la France ha indetto una grande mobilitazione per lo stesso giorno a Parigi. In particolare, Franck Buhler, che rappresenta il partito sovranista nel dipartimento di Tarn-et-Garonne, propone di bloccare la capitale con ogni mezzo, "a piedi, a cavallo o in auto", per fare in modo che "il 24 novembre si blocchi Parigi, che il 24 novembre città morta". (ANSAmed).