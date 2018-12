Migranti: Croazia, sgominata banda trafficanti, 14 arresti Trasferivano per mille euro profughi verso Slovenia e Italia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 7 DIC - La polizia croata ha sgominato un'organizzazione dedita al traffico di migranti dalla Bosnia attraverso la Croazia verso la Slovenia e l'Italia, arrestando oggi 14 persone.



Secondo la stampa, i trafficanti di esseri umani avrebbero organizzato negli ultimi quattro mesi il trasferimento illegale dalla Bosnia verso l'Europa occidentale di almeno 119 persone.



Gli arrestati sono undici croati, un cittadino pachistano e due afghani, che in Croazia risiedono come richiedenti asilo. Il gruppo operava in varie regioni della Croazia e chiedeva circa mille euro a testa per il trasferimento dei migranti dalla Bosnia verso la Slovenia o l'Italia. (ANSAmed).