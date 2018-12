Raid turchi in Siria. Erdogan minaccia offensiva nel nord

L'aviazione turca ha condotto nella serata di ieri nuovi raid contro obiettivi del Pkk curdo in nord Iraq nelle regioni di Sinjar e del monte Karajak, al confine con la Siria, dopo le minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, di un'operazione "entro pochi giorni" nel nord della Siria a est del fiume Eufrate contro le milizie curde dell'Ypg, che la Turchia ritiene legate al Pkk e classifica parimenti come "terroriste" ma che sono appoggiate dagli Usa nella lotta all'Isis. "Se gli Stati Uniti non cacciano le milizie curde dell'Ypg dal nord della Siria, sarà la Turchia a farlo", ha ribadito oggi Erdogan. "Con le loro manovre su Manbij, cercano di distrarci e spezzare la nostra determinazione", ha detto.



Tra gli obiettivi colpiti ci sono rifugi, caverne, tunnel e depositi, secondo il ministero della Difesa di Ankara, che parla di un'operazione mirata a garantire la sicurezza delle sue frontiere e prevenire attacchi terroristici.