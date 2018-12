Siria: Ong, forze curde prendono roccaforte Isis Conquistata cittadina chiave nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 14 DIC - Le forze curdo-siriane sostenute dagli Usa hanno conquistato una cittadina chiave nell'est della Siria, roccaforte dell'Isis a ridosso del confine. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).



L'Ondus afferma che le Forze democratiche siriane, coalizione di forze siriane curde e arabe a guida dell'ala locale del Pkk e sostenuta dagli Stati Uniti, hanno preso il controllo totale di Hajin, cittadina lungo l'Eufrate e al centro della zona rimasta in mano allo 'Stato islamico' nella Siria orientale. Da settimane le forze curde e la Coalizione anti-Isis a guida Usa erano impegnate nell'offensiva contro Hajin. (ANSAmed).