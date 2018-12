Migranti: Oim, 6.600 morti negli ultimi 5 anni in Africa

(ANSAmed) - ROMA, 20 DIC - La stima dei migranti morti negli ultimi cinque anni in Africa sulle strade per raggiungere la Libia, attraverso il deserto del Sahara, il Niger e il Sudan è di 6.600 persone. Lo rileva l'Oim che riferisce come questi dati siano frutto di ricerche, deposizioni e testimonianze oculari riferite da chi questi drammi li ha vissuti.



1.386 morti quest’anno nel continente

Solo quest'anno le morti registrate nel continente africano dall'Oim sono state 1.386. Ma l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sostiene che questi dati sono solo la punta dell'iceberg e il numero dei morti è pesantemente sottostimato.



Non avendo accesso a vie legali per migrare chi si mette in cammino lasciando il suo paese è esposto a rischi indicibili, ai trafficanti di esseri umani, alle violenze.



Fame, disidratazione, violenze

Le principali cause di morte tra i migranti in Africa, secondo quanto riportato dai migranti che hanno attraversato il continente, risultano essere la fame, la disidratazione, le violenze fisiche, le malattie la mancanza di accesso alle medicine. Tenendo conto che nel 2018 sono stati in totale 3.400 i migranti e i rifugiati che hanno perso la vita, la maggior parte dei quali cercando di raggiungere l'Europa attraversando il mare, Antonio Vitorino, direttore generale dell'Oim ha dichiarato: "queste cifre ci fanno vergognare". (ANSAmed).