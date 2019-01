Tunisia:giornalisti annullano sciopero del 14 gennaio Raggiunta intesa su punti critici

(ANSAmed) - TUNISI, 9 GEN - Il sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) ha revocato oggi, dopo un incontro tra il presidente Neji Bghouri ed il primo ministro Youssef Chahed, lo sciopero generale della categoria annunciato per il 14 gennaio 2019.



Secondo quanto annunciato in conferenza stampa dal Snjt il governo ha dunque accolto le principali rivendicazioni della categoria, in particolare l'attivazione immediata degli accordi anteriori al 14 gennaio 2017 Tra le rivendicazioni dei giornalisti l'organizzazione della pubblicità sui media in base a criteri trasparenti ed equi, il rispetto dei diritti professionali e il poter beneficiare del 5% degli introiti derivanti dalla pubblicità sui media.



Lo sciopero era stato annunciato lo scorso fine dicembre a seguito della notizia della morte del giovane reporter precario datosi fuoco per protesta a Kasserine alla vigilia di Natale.



