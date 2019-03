Migranti: Serbia, 17 su treno merci a confine Romania Credevano di andare in Germania, pagati 2 mila euro a testa

(ANSAmed) - BELGRADO, 21 MAR - In Serbia in un vagone di un treno merci proveniente dalla Romania e diretto a Novi Sad (nord) sono stati scoperti 17 migranti illegali. Nel darne notizia i media riferiscono che la scoperta e' avvenuta durante i controlli doganali al posto di frontiera di Vrsac. Dei profughi 13 sono adulti e 4 minori. Sembra che i migranti siano stati aiutati da qualcuno che avrebbe loro mentito affermando che il treno merci era diretto in Germania. Ognuno avrebbe pagato 2 mila euro per il viaggio.(ANSAmed).