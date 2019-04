Libia: Haftar, 'presa base a 12 km da centro Tripoli' Generale schiera forze speciali nella battaglia per la capitale'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 APR - La presa di una postazione in un'area, Ain Zara, situata a circa 12 km dal centro di Tripoli è stato annunciato dall'Esercito nazionale libico (Lna) di cui Khalifa Haftar è comandante generale. Nella battaglia per Tripoli Haftar ha schierato le sue forze speciali dette 'Saiqa' (fulmine), un corpo d'elite formato da paramilitari e commando e già impiegato fra l'altro per la conquista di Bengasi avvenuta in tre anni e mezzo quasi casa per casa a fine 2017.



"Controllo da parte di unità dell'Esercito libico del campo 42 Ain Zara", scrive la pagina Facebook della Divisione informazione di guerra dell'Lna, sostenendo che la conquista è avvenuta "dopo combattimenti che hanno obbligato le milizie armate a fuggire". (ANSAmed).