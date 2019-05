Libia: Oms, 443 morti e 2.110 feriti a Tripoli Quasi 60.000 sfollati, organizzazione coordina servizi sanitari

(ANSAmed) - TUNISI, 8 MAG - E' salito a 443 il numero dei morti e a 2.110 quello dei feriti "per le violenze a Tripoli".



Lo scrive su twitter l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, aggiungendo che "mentre la crisi continua e il numero di sfollati si avvicina a 60.000, l'Oms sta lavorando per coordinare i servizi sanitari per questi ultimi".(ANSAmed).