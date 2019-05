Anp: libretti in classe, 'Abu Mazen, figura esemplare' Testo con sue citazioni per rafforzare identità palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - Il ministero palestinese per l'istruzione ha fatto stampare un libretto intitolato: 'Il nostro Presidente e' la nostra figura esemplare' in cui sono raccolti brani di libri pubblicati dal presidente dell'Anp Abu Mazen e citazioni di suoi interventi pubblici. L'iniziativa, ha spiegato all'agenzia di stampa Wafa il ministro dell'istruzione Marwan Awartani, e' giunta nel contesto di un progetto denominato: 'Noi studiamo per la Palestina'. Con questo intervento, ha aggiunto la Wafa, si cerca di rafforzare negli alunni l'identità nazionale palestinese. Il libretto, ha anticipato Awartani, sarà distribuito "in tutte le scuole della nostra Patria palestinese", presumibilmente non solo in Cisgiordania ma anche nella Striscia di Gaza.(ANSAmed).