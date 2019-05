Migranti: Mare Jonio in acque italiane, controlli Gdf Nave Mediterranea Saving Human chiede sbarco a Lampedusa

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - E' entrata in acque italiane la Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria. Appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa, fa sapere Mediterranea, la nave è stata raggiunta da due motovedette della Gdf per un "controllo di polizia". "Chiediamo l'ingresso in un porto sicuro - scrive la Ong su Twitter - dove sbarcare uomini, donne incinte e bambini". Sempre ieri, La Marina ha salvato 36 migranti a bordo di un barcone che stava affondando al largo della Libia. Dopo il 'no' all'apertura dei porti italiani del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in serata, la presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto che "i 36 migranti (tra cui due donne e 8 bambini, senza giubbotti salvagente, ndr) che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare sono stati tutti trasferiti sull'unità Stromboli. La nave Stromboli viaggia adesso verso il porto militare di Augusta, dove i migranti verranno fatti sbarcare". (ANSAmed).